Die norddeutschen Handball-Bundesligisten haben die Saison mit zwei Siegen und einer Niederlage abgeschlossen. Der THW Kiel gewann sein Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen 42:35 (19:19), die SG Flensburg-Handewitt setzte sich bei den Füchsen Berlin mit 28:22 (17:14) durch. Für den HSVH Hamburg gab es eine 24:28 (11:10)-Niederlage beim TBV Lemgo Lippe. Der THW qualifizierte sich als Zweiter für die Champions Legaue. Die viertplatzierten Flensburger starten in der European League, der Aufsteiger aus der Hansestadt fiel noch auf Platz 14 zurück.

THW-Trainer Filip Jicha hatte zum Saisonfinale drei Nachwuchsspieler hochgezogen. Ben-Connor Battermann, Luca Alexander Schwormstede und Jarnes Faust durften Bundesliga-Erfahrungen sammeln. Vor allem Rechtsaußen Faust machte mit sieben Treffern nachhaltig auf sich aufmerksam.

Auf der Flensburger Bank saß in Bendiks Asmuß ein Nachwuchskeeper aus der U21. Eigentlich hätte Felix Backhaus den Platz des am Oberschenkel verletzten Benjamin Buric einnehmen sollen. Nach einem Kopftreffer im Abschlusstraining war Backhaus aber nicht einsatzfähig. Dafür stand Lasse Möller erstmals seit seinem im März 2021 diagnostizierten Knorpelschaden wieder im Aufgebot. Der Däne trug sich mit einem verwandelten Siebenmeter in die Torschützenliste ein

Bei den Hamburgern war der dritte Torhüter Jonas Maier, der in nächsten Saison für den Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe spielen wird, in den Kader gerutscht, weil sich Jens Vortmann im Training einen Achillessehnenriss zugezogen hatte. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Torsten Jansen hielt bis Mitte der zweiten Halbzeit mit, musste dann aber dem Kräfteverschleiß Tribut zollen.