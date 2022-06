Beim Helgoland Schulstaffel-Marathon treten am Samstag 24 Grundschulen und 26 weiterführende Schulen aus ganz Schleswig-Holstein an. Die 50 Mannschaften werden eine 5,3 Kilometer lange und anspruchsvolle Strecke auf der Hochseeinsel absolvieren, wie der Helgoland Tourismus-Service am Mittwoch mitteilte. Jedes Team bestehe aus drei Mädchen, drei Jungen, einer Lehrkraft und einem Elternteil.