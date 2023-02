Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) lehnt die Volksinitiative "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung" ab. "Sprache hat die Kraft, gesellschaftliche Normen - wie Geschlechterrollen - zu hinterfragen und zu verändern", erklärte GEW-Vize Yvonne Heimbüchel am Mittwoch. Darum setzte sich die GEW für eine geschlechtersensible Sprache ein. "Eine rein das generische Maskulin nutzende Sprache tut das nicht, daher lehnt die GEW die Volksinitiative "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung‘ ab"." Ebenfalls ablehnend hatte sich bereits der Landes-Frauenrat Hamburg geäußert und auch Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla hat sich bereits zum Gendern bekannt.