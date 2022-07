Owen Ansah ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene nach den Vorläufen über 200 Meter ausgeschieden. Der Sprinter vom Hamburger SV wurde in der Nacht zu Dienstag in 20,52 Sekunden Vierter seines Rennens. Um die nächste Runde direkt zu erreichen, hätte der 21-Jährige mindestens Dritter seines Vorlaufs werden müssen. Diesen Platz verpasste Ansah um 22 Hundertstelsekunden.