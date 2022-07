Nach einer Messerstecherei in einem Nachtclub auf St. Pauli mit einem lebensgefährlich Verletzten sucht die Mordkommission der Polizei nach Zeugen. Ein 33-Jähriger war am frühen Samstagmorgen im Toilettenbereich des Clubs auf der Reeperbahn mit eine Gruppe anderer Gäste in Streit geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zu der Gruppe gehörten den Angaben zufolge drei bis vier Männer und eine Frau. Einer der Männer habe dem 33-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen. Anschließen sei die Gruppe geflohen. Der lebensgefährlich Verletzte wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr.