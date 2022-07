Ein Jugendlicher ist bei einem Streit auf St. Pauli lebensgefährlich verletzt worden. Der 16-Jährige erlitt einen so schwerwiegenden Messerstich, dass er notoperiert werden musste, wie die Hamburger Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 22 Jahre alter Mann erlitt eine leichte Kopfverletzungen. Ausgangspunkt der gewalttätigen Auseinandersetzung war den Ermittlungen zufolge ein Streit von zwei Gruppen junger Männer vor einem Lokal auf der Reeperbahn. Der genaue Ablauf und die Hintergründe waren am Sonntag noch nichts bekannt. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus und sucht Zeugen.