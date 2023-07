In St. Peter-Ording sind mehrere der auf Pfählen stehenden Restaurants am Nordseestrand derzeit von Wasser umschlossen und für die Kunden nicht erreichbar. "Immer noch Land unter bei uns - Donnerstag geht es wieder los und das Wetter fürs Wochenende sieht super aus", postete beispielsweise der Betreiber des Restaurants "Salt & Silver" am Dienstag auf Instagram. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.