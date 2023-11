Bei einer Auseinandersetzung in einem Café im Hamburger Stadtteil Wandsbek sind drei Männer mit einem Hammer attackiert und verletzt worden. Zwei davon trugen leichte Blessuren davon, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend sagte. Nach der Tat seien zwei Männer weiter auf der Flucht. Worum es bei dem Streit in dem Café ging, sei noch unklar, sagte der Polizist.