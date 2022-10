Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 487,7

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein lag zu Beginn der neuen Woche bei 487,7. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle vom Montagabend hervor (Stand: 17.57 Uhr). Am Montag vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 533,4 gelegen. Zu Beginn dieser Woche wurden 4272 Neuinfektionen gemeldet - eine Woche zuvor waren es 4756.

733 Patienten wurden am Montag mit Corona in einer Klinik behandelt. Vor einer Woche waren es 731. Auf Intensivstationen lagen 51 Patienten - genau eine Woche zuvor noch 61.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 12,87 und damit höher als eine Woche zuvor (11,98). Der Wert gibt an, wie viele Patienten pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Kliniken aufgenommen wurden.

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 2994 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das heißt, seit Freitag kamen sieben Todesfälle hinzu und binnen einer Woche 33.

Die höchsten Corona-Inzidenzen wurden am Montag weiterhin in Ostholstein (636,1), Steinburg (613,7) und Lübeck (602,9) gemeldet; die niedrigste in Stormarn (334,5).

