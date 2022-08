Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im August leicht auf 85.200 gestiegen. Das waren 1200 mehr als im Juli, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. "Wir haben eine insgesamt stabile Lage am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein", erklärte der Chef der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher. Der leichte Anstieg liege vorrangig am weiteren Übergang der ukrainischen Schutzsuchenden in die Grundsicherung.