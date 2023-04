Mit deutlichen Zuwächsen ist der Tourismus in Schleswig-Holstein in dieses Jahr gestartet. Im Januar und Februar begrüßten Hotels, Ferienhäuser, Pensionen und Campingplätze gut 706.000 Übernachtungsgäste und damit 35,1 Prozent mehr als in den ersten beiden Monaten des Vorjahres, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 20,4 Prozent auf fast 2,5 Millionen.