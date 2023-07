Im Mai haben wieder mehr Menschen in Hamburg übernachtet als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gäste in Hamburg ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9 Prozent auf 667.000 gestiegen, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Auch die Zahl der Übernachtungen legte um 5,1 Prozent auf 1,455 Millionen zu. Die Gäste blieben dabei durchschnittlich 2,1 Tage in der Hansestadt.

Dabei reisen die meisten Gäste aus den anderen Bundesländern an. Fast 80 Prozent der Übernachtungen - 1,156 Millionen Nächten (plus 3,8 Prozent) - wurde den Statistikern zufolge von Gästen aus Deutschland gebucht. Ausländische Besucher und Besucherinnen buchten 299.000 Nächte (plus 10,8 Prozent).

Fast ein Fünftel (18,5 Prozent) der Gäste kam demnach aus dem Ausland, die meisten von ihnen aus der Schweiz, Österreich, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und aus den Vereinigten Staaten.

