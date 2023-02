Die Zahl der Beschäftigten in ambulanten Pflegeeinrichtungen ist in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen. Wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte, waren es Mitte Dezember 2021 knapp 15.400 Mitarbeitende und damit 9,3 Prozent mehr als zur vorherigen Erhebung zwei Jahre zuvor. Die Zahl der betreuten Pflegebedürftigen wuchs um 13,0 Prozent auf fast 35.800. Der Großteil des Personals arbeitete in Teilzeit. Nur 25 Prozent verfügten über einen Vollzeitarbeitsvertrag.