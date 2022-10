In Hamburg lebten Ende 2021 weniger schwerbehinderte Menschen als bei der letzten Erhebung zwei Jahre davor. Am Jahresende 2021 gab es 123.745 Schwerbehinderte in der Hansestadt, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Das sind 6,7 Prozent aller Hamburgerinnen und Hamburger. Besonders groß war der Anteil der Schwerbehinderten mit 19,6 Prozent bei Menschen ab 65 Jahren. Bei den 45- bis unter 65-Jährigen belief sich die Quote auf 8,1 Prozent, bei den 18- bis unter 45-Jährigen auf 2,0 Prozent und bei Minderjährigen (bis unter 18 Jahre) auf 1,2 Prozent.