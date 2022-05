Um einen Überblick über die Wohnungen und Häuser im Norden zu erhalten, wird das Statistikamt Nord in den kommenden Tage alle Besitzerinnen und Besitzer von Wohnraum anschreiben. In Hamburg werden etwa 300.000 Menschen angeschrieben, in Schleswig-Holstein sind es etwa 900.000, wie die Behörde in Hamburg am Montag mitteilte. Außerdem sollen die Unternehmen der Wohnungswirtschaft Auskunft geben. Die Angaben fließen in den Zensus 2022 ein. Mit der Erhebung soll ermittelt werden, wie viele Menschen in Deutschland leben und wie sie wohnen und arbeiten.