Für mehr als 4600 Männer, Frauen und Kinder aus Hamburg gibt es Heiligabend gleich doppelt Geschenke. Exakt 4656 Menschen aus der Hansestadt feiern dann nämlich auch Geburtstag, wie die das Statistikamt Nord am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Unter ihnen sind auch 46 Mädchen und Jungen, die an diesem Tag ein Jahr alt werden. Auch die Weihnachtsfeiertage sind für mehrere Tausend Menschen aus Hamburg gleich ein zweifacher Grund zu feiern. Am 25. Dezember haben weitere 4583 Männer und Frauen ihren Ehrentag und am 26. Dezember können sich 4379 Hamburgerinnen und Hamburger hoch leben lassen.