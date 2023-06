Baustellen und Staus haben Autofahrer im Norden am Sonntag bei bestem Ausflugswetter und sommerlichen Temperaturen vielerorts auf eine Geduldsprobe gestellt. Rund um Hamburg staute sich der Verkehr auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels. Aus Norden kommend mussten sich die Autofahrer laut Verkehrsleitzentrale am Mittag ab der Anschlussstelle Schnelsen anstellen; Richtung Norden standen die Autos ab Heimfeld an einer Baustelle vor dem Elbtunnel.