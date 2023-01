Die Hamburger Feuerwehr hat am Donnerstag einen Küchenbrand im Stadtteil Steilshoop gelöscht. Die Bewohner des siebengeschossigen Hauses hätten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es sei niemand verletzt worden. Die Küche der Wohnung im vierten Obergeschoss habe in voller Ausdehnung gebrannt. Brandursache und Schadenshöhe waren noch unbekannt.