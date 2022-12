Etwa 400 brennende Rundballen haben in Kremperheide (Kreis Steinburg) zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Am Sonntagabend brannten die Rundballen, welche an einer Scheune standen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Scheune sei zunächst nicht von dem Feuer betroffen. Für die Löscharbeiten gab es eine Straßensperrung und eine Umleitung. Am Montagmorgen war der Einsatz noch im Gange. Die Ermittlungen der Polizei laufen.