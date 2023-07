Eine 46-jährige Hohenlockstedterin (Kreis Steinburg) hat durch eine Betrugsmasche fast 24.000 Euro verloren. Am Dienstag habe sie von ihrer Bank eine angebliche SMS erhalten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Darin sei sie aufgefordert worden, zum Aktualisieren ihrer "Best Sign App" auf einen Button zu klicken und ihre Bankverbindung einzugeben. Am nächsten Tag habe die Frau gesehen, dass fast 24.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden seien. Ob sich der Schaden durch Stornierungen noch eingrenzen lässt, war laut Polizei zunächst noch unklar.