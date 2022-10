Ein Mann aus Gambia ist aus der Abschiebehaftanstalt Glückstadt (Kreis Steinburg) geflüchtet. Er habe am Freitagabend die Außenmauer überwunden, teilte die Einrichtung am Samstag mit. Die näheren Umstände der Flucht würden noch untersucht. Der Gambier saß den Angaben zufolge seit dem 26. August in Ausreisegewahrsam und Sicherungshaft. Die Polizei fahnde nach dem Mann.