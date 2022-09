Eine riesige Lagerhalle komplett zerstört, angrenzende Büros schwer beschädigt: Innerhalb kurzer Zeit verwüstet ein Feuer eine Baumschule im Kreis Steinburg. Der Schaden ist immens, jetzt wird nach der Ursache gesucht.

Ein Feuer hat in der Nacht zu Freitag einen Millionenschaden in einer Baumschule in Schenefeld (Kreis Steinburg) angerichtet. Zahlreiche Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen, konnten aber nicht verhindern, dass eine rund 3000 Quadratmeter große Halle mit großer Photovoltaikanlage auf dem Dach komplett zerstört und der Bürotrakt schwer beschädigt wurden.

Verletzt wurde durch das Feuer und bei den Löscharbeiten niemand. In der Halle seien unter anderem leicht brennbarer Dünger und Pflanzenschutzmittel gelagert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Feuer war am Donnerstagabend aus zunächst unbekanntem Grund ausgebrochen.

Brandermittler werden mit ihren Untersuchungen beginnen, sobald die Ruine der Halle so weit abgekühlt sei, dass sie betreten werden könne, sagte die Sprecherin. Während der Löscharbeiten hatte die Polizei die in unmittelbarer Nähe verlaufende Bundesstraße 430 (Neumünster - A23) komplett gesperrt.

