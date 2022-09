Ein führerloses Binnenschiff ist am Freitag in Itzehoe gegen eine Eisenbahnbrücke über den Fluss Stör getrieben. Die Bahnstrecke von Hamburg nach Sylt wurde deswegen am Abend zeitweilig gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Ein Techniker untersuchte die Statik der Brücke. Danach sei eines der beiden Gleise wieder freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Damit sei die Strecke von Itzehoe nach Glückstadt (Kreis Steinburg) wieder befahrbar.