Auf einem Firmengelände in Kellinghusen (Kreis Steinburg) ist am Mittwoch eine skelettierte Leiche gefunden worden. Die Polizei schließe ein Fremdverschulden am Tod des Mannes oder der Frau aus, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Wie lange der Mensch schon tot sei, konnte die Sprecherin nicht sagen. Zur Klärung der Todesursache sei die Leiche ins Institut für Rechtsmedizin nach Kiel gebracht worden.