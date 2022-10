Der Bund der Steuerzahler in Schleswig-Holstein hat erneut den Umgang mit öffentlichen Geldern kritisiert. Als Beispiele nannte der Verband am Mittwoch bei der Vorstellung seines neuen Schwarzbuchs Kostenexplosionen beim Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Aufstockung von Mitteln für die Fraktionen im Landtag und die Nichtnutzung eines vom Land gekauften Gebäudes. Zudem monierte er die Kosten für geplante Fahrradstellplätze am Rathaus in Elmshorn und städtische Zuschüsse für Abschlussfeiern von Schülern in Norderstedt.