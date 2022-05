Trotz Corona-Krise, Ukraine-Krieg und international gestörter Lieferketten kann Hamburg auf weiter steigende Steuereinnahmen hoffen. Im laufenden Jahr sollen nach Berechnungen der Finanzbehörde 793 Millionen Euro mehr Steuern eingenommen werden als noch in der November-Steuerschätzung erwartet, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag sagte. Im kommenden Jahr wird mit Mehreinnahmen in gleicher Höhe gerechnet. Bis 2026 erhöhen sich die Einnahmeerwartungen im Vergleich zu vorherigen Steuerschätzung um insgesamt 3,9 Milliarden Euro. Die jährlich in Hamburg verbleibenden Steuern sollen bis dahin auf 15,5 Milliarden Euro steigen.