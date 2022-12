Bei einem Feuer in Bargteheide ist am Freitag ein Einfamilienhaus erheblich beschädigt worden. Die Flammen hätten von einem Holzunterstand auf die Fassade und den Dachstuhl übergegriffen, teilte die Polizei mit. Durch die Hitzeeinwirkung sei die Fassade stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.