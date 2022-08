Ein Feuer in Tremsbüttel im Kreis Stormarn hat am Montag ein Wohnhaus und mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wegen der Löscharbeiten habe die direkt angrenzende Bahnstrecke Lübeck-Hamburg für etwa zwei Stunden gesperrt werden müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer in einer Garage ausgebrochen und hatte auf den Giebel und das Dach eines direkt angrenzenden Mehrfamilienhauses sowie eine weitere Garage und einen Holzschuppen übergegriffen.