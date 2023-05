Am Donnerstag beginnt auf der Ostseeinsel Fehmarn das Surf-Festival 2023. Bis zum 21. Mai darf auf dem Festivalgelände am Südstrand der Insel wieder geguckt, getestet und gefeiert werden. Das Festival sei eine Mischung aus Wettkampf, Messe und Party, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.