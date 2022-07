Sylt gilt als Insel der Reichen. Nicht zufällig haben linke Aktivisten die langgestreckte Nordsee-Insel als Ziel einer Protestaktion gegen die zunehmende Kluft zwischen armen und wohlhabenden Menschen gewählt. Wie lief die Demo?

Mit einem Marsch über die beliebte Nordsee-Insel Sylt haben am Samstag linke Aktivisten für mehr soziale Gerechtigkeit demonstriert. Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich an der Protestaktion "Sylt Entern! Make The Rich Pay" etwa 400 zumeist junge Menschen, die mit dem Zug vor allem aus Norddeutschland angereist waren. Die Organisatoren selbst sprachen von rund 500 Teilnehmern.