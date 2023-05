Mehr als 5000 Menschen sind am 1. Mai in Hamburg mit linken oder linksextremen Gruppen auf die Straße gegangen. Rund 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die Polizei bei einer Demonstration des Bündnisses "Wer hat, der gibt". "Wir können und wollen uns die Reichen nicht mehr leisten", hieß es im Aufruf zur Demo, die am Eppendorfer Baum startete und durch die Nobel-Stadtteile Harvestehude und Pöseldorf führte. Der Demonstrationszug wurde von starken Polizeikräften begleitet.