Mehrere hundert Menschen haben am Montagabend an einer Gegendemo zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit teilgenommen. Bereits kurz nach dem Start stoppte die Polizei den Zug, wie dpa-Reporter berichteten. Die Demonstranten aus der linken Szene hatten ein Transparent enthüllt, auf dem stand: "Deutschland, Du mieses Stück Scheiße". Dieses Transparent könne eine Staftat darstellen, erklärte ein Polizeisprecher zur Begründung. Zunächst war das Transparent überklebt gewesen mit dem Hinweis "Zensiert". Der Demonstrationszug sollte vom Hauptbahnhof in das Schanzenviertel ziehen.