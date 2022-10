Im Zuge eines Eurowings-Streiks fallen am Montag 29 Abflüge aus Hamburg aus. 29 geplante Landungen wurden ebenso gestrichen, wie eine Flughafensprecherin am Vormittag mitteilte. Geplant waren je 47 Abflüge und Landungen von Eurowings-Fliegern. Aus dem Online-Flugplan des Airports waren am frühen Morgen zunächst 30 gestrichene Abflüge und 26 gestrichene Ankünfte hervorgegangen.