Beschäftigte von Bund und Kommunen in Schleswig-Holstein haben am Donnerstag die Arbeit niedergelegt, um deutlich mehr Geld zu fordern. Am zentralen Aktionsort Kiel trafen sich am Vormittag viele hundert Warnstreikteilnehmer an der Wunderino-Arena in der Innenstadt. Zu einer Kundgebung am Rathausplatz wurden mittags führende Gewerkschaftsvertreter von der Bundes- und Landesebene erwartet. Vom Warnstreik betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben diverse Dienststellen in Schleswig-Holstein sowie auch Kitas, Müllabfuhr, die Bundeswehrverwaltung und die Sozialverwaltung.