Beschäftigte der Hamburger Hochbahn haben zum Auftakt der zweiten Tarifrunde am Donnerstag ihrer Forderung nach mehr Lohn mit einer Kundgebung in der Innenstadt Nachdruck verliehen. Sie versammelten sich am Morgen vor der Unternehmenszentrale und wollten mehr als 2800 gesammelte Unterschriften an den Vorstandsvorsitzenden der Hochbahn übergeben. Die Unterschriften waren auf einem großen Transparenz abgebildet und sollten belegen, dass fast die Hälfte der insgesamt 6000 Beschäftigten hinter den Forderungen der Gewerkschaft Verdi stehen.