Für die rund 125.000 Beschäftigten des Einzelhandels in Schleswig-Holstein beginnen an diesem Mittwoch Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert nach eigenen Angaben vom Dienstag eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde, mindestens aber die Zahlung von 13,50 Euro pro Stunde. Die Auszubildenden sollen 250 Euro pro Monat mehr bekommen.

"In diesem Jahr sind die Beschäftigten des Handels besonders motiviert, für die Durchsetzung der Forderungen einzustehen", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach. "In einer Umfrage hatten sich fast 90 Prozent der Befragten bereiterklärt, sich an Aktionen oder Streiks der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft zu beteiligen."