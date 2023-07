Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Einzelhandel in Schleswig-Holstein sind am Dienstag ohne Ergebnis vertagt worden. Der Arbeitgeberverband habe kein neues Angebot vorgelegt, teilte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag in Rendsburg mit. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 25. Juli geplant.