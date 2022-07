Der heftigste Arbeitskampf der Hafenarbeiter in den deutschen Nordseehäfen seit Jahrzehnten ist zu Ende. "Der Warnstreik wurde heute wie geplant beendet und die Arbeit geht wieder los", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi für den Hamburger Hafen am Samstag der dpa. Zuvor hatten Tausende Arbeiter seit Donnerstagmorgen an allen wichtigen Hafenstandorten den Umschlag von Waren weitgehend lahmgelegt.