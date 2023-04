Nach einem Warnstreik am Montag ist am Hamburger Flughafen der Betrieb am Dienstag wieder regulär angelaufen. Laut Webseite des Flughafens am Dienstagmorgen finden alle Abflüge wie geplant statt. Die Gewerkschaft Verdi hatte rund 300 Beschäftigte des Abfertigungsdienstleisters Aviation Handling Services Hamburg GmbH (AHS) am Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Dienstleister ist unter anderem für Check-in und Boarding zuständig.