Busfahrer im Norden wollen wieder in den Warnstreik treten

Wie angekündigt haben die Busfahrer privater Unternehmen in Schleswig-Holstein zum Dienstbeginn erneut einen Warnstreik begonnen. Der Busverkehr im Norden sei am Montag dadurch stark gestört, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mit. Vor allem ländliche Gebiete seien betroffen, da sich hier die Beschäftigten privater Busunternehmen an dem Ausstand beteiligten, die jeweils von den Kommunen für den öffentlichen Nahverkehr beauftragt werden.

Verdi hatte vergangenen Donnerstag zu dem Warnstreik am Montag und Dienstag aufgerufen. Bei der jüngsten Tarifrunde habe es kein neues Angebot von Seiten der Arbeitgeber gegeben. "Wir sehen deshalb keine andere Möglichkeit als zu streiken", sagte Frank Schischefsky, Verdi-Pressesprecher im Landesbetrieb Nord. Am Dienstag soll ab 9.30 Uhr in der Kieler Innenstadt zusätzlich eine Demonstration stattfinden.