Die Inflation ist immer noch hoch und die Beschäftigten in vielen Branchen wollen mehr Geld sehen. Im öffentlichen Dienst läuft die Tarifrunde, die Gewerkschaften bauen Druck auf.

Hunderte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Kiel sind am Mittwoch auf die Straße gegangen, um in der aktuellen Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Zu dem Warnstreik aufgerufen hatten die Gewerkschaften Verdi und GEW. Nach Gewerkschaftsangaben nahmen rund 1100 Mitarbeiter zum Beispiel von Kitas, Theater, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie der Kieler Bäder und der Stadtverwaltung an dem Umzug durch die Innenstadt und der Abschlusskundgebung vor dem Rathaus teil.

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Manuel Gellenthin rief den Teilnehmern zu: "Wir stehen hier nicht ohne Not. Wir kämpfen dafür, dass wir ordentlich mehr im Portemonnaie haben." Die Demonstranten machten ihre Forderungen auf Transparenten deutlich: "10,5 %, mind. 500 € mehr ist mehr für uns alle", hieß es zum Beispiel. Auf anderen Schildern stand: "Wir sind es wert" und "Ich will Geld".

Nicht nur in Kiel hatte Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Aktionen waren auch in Pinneberg, Elmshorn und Schleswig unter anderem in der Abfallwirtschaft, in Kliniken und Kitas geplant. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Aus Arbeitgebersicht ist die Forderung deutlich zu hoch. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den Mittwoch und Donnerstag nächster Woche in Potsdam angesetzt.