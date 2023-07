Im Tarifkonflikt des Hamburger Versand- und Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Rund 400 Beschäftigte unter anderem aus den Filialen H&M und Zara sowie Kaufland und Ikea versammelten sich am Vormittag zu einer Kundgebung in der Innenstadt, kündigte die Gewerkschaft an, nachdem Sondierungsgespräche am Montag ergebnislos geblieben seien. "Angesichts der weiterhin stark ansteigenden Inflation, ganz besonders bei den Preisen für Nahrungsmittel, ist die Haltung der Arbeitgeber weit weg von einer möglichen Lösung", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp. "Die Beschäftigten sind maßlos enttäuscht und wütend zugleich. Sie erwarten ein abschlussfähiges Angebot."