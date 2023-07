Im Tarifkonflikt beim Einzelhandel in Schleswig-Holstein steht an diesem Dienstag in Rendsburg die nächste Verhandlungsrunde an. "Wir sind gespannt, ob die Arbeitgeber morgen ein nächstes Angebot vorlegen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das bisherige Angebot erachte die Gewerkschaft als nicht wirklich verhandlungsfähig, da es einen herben Reallohnverlust bedeuten würde.