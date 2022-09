In der Zwischenrunde beim Davis-Cup bestreiten heute die stark in den Wettbewerb gestarteten Australier gegen Frankreich ihr zweites Spiel. Um 14.00 Uhr strebt der deutsche Gruppengegner, der ohne Superstar Nick Kyrgios auskommen muss, seinen zweiten Sieg im Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum an. Australien hatte am Dienstag auch dank einer starken Leistung von Alex de Minaur in seinem Spiel gegen David Goffin (6:2, 6:2) beim 3:0 gegen Belgien einen Traumstart in den Wettbewerb hingelegt. Die Belgier sind dann am Freitag nächster deutscher Gegner.