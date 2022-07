Mehr als zwei Stunden lang darf Nicola Kuhn beim Tennisturnier in Hamburg auf den Coup hoffen. Angeschlagen muss sich der Außenseiter aber doch dem spanischen Jungstar Carlos Alcaraz geschlagen geben. Bei den deutschen Tennisprofis darf nur eine jubeln.

Andrea Petkovic feierte ihren Viertelfinaleinzug mit einem kleinen Tänzchen und freute sich als letzte verbliebene Deutsche beim Tennisturnier in Hamburg auf einen freien Tag. Nicola Kuhn schleppte sich hingegen humpelnd vom Platz. Als großer Außenseiter verpasste der 22-Jährige in der ersten Runde bei den European Open die Sensation gegen Jungstar Carlos Alcaraz. Angeschlagen unterlag Kuhn am Dienstag in 2:26 Stunden mit 6:3, 1:6, 6:7 (3:7) dem drei Jahre jüngeren Spanier.