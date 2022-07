Tennisspielerin Andrea Petkovic plagt sich seit Wimbledon mit einer verschärften Ellenbogenverletzung herum. "Es ist der absolute Horror. Es ist teilweise komplett weg, dann springt ein Ball falsch und die Sehne wird gequetscht und ich will sterben", berichtete die 34-Jährige nach ihrem Erstrunden-Sieg gegen Tamara Korpatsch beim WTA-Turnier in Hamburg am Montagabend. "Es ist ein ganz unangenehmer Schmerz, der aber auch vom Ruhen nicht weggeht."