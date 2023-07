Noma Noha Akugue in Aktion. Foto

Pokerface aus Reinbek: Akugue überrascht in Hamburg weiter

Tennis Pokerface aus Reinbek: Akugue überrascht in Hamburg weiter

Eine junge deutsche Tennisspielerin sorgt beim WTA-Turnier in Hamburg für die Highlights. Emotionen gibt es erst nach dem Spiel.

Noma Noha Akugue hatte Tränen in den Augen. Völlig überraschend steht die 19 Jahre alte Tennisspielerin aus Reinbek beim Sandplatzturnier in Hamburg im Halbfinale und versteckte ihre Gefühle nicht. "Es waren Freudentränen", sagte die Weltranglisten-207. Mit 5:7, 6:4, 7:5 setzte sie sich am Donnerstag gegen die Italienerin Martina Trevisan durch und steht erstmals bei einem WTA-Turnier im Halbfinale.

Emotionen zeigte sie in ihrem Spiel dagegen weniger. "Beim Tennis bin ich ein Pokerface", erklärte Akugue. Ihre Gegnerin brachte sie damit fast zur Verzweiflung. Doch je näher der ersehnte Sieg kam, desto mehr Gedanken machte sie sich. "Im dritten Satz war ich sehr nervös. Ich musste mit mir selber kämpfen. Am Ende habe ich es geschafft", sagte die Deutsche. "Ich freue mich."

2:42 Stunden benötigte Akugue gegen die Weltranglisten-76. Dann folgte das Happy End und zugleich die Vorbereitung auf das Halbfinale am Freitag auf dem Center Court gegen die Russin Diana Schnaider. "Ich werde mit meinem Team Pläne schmieden", erklärte sie. "Ich werde viel Essen, viel Schlafen und lasse mich behandeln."

Für das Talent gingen bislang in Hamburg sämtliche Träume in Erfüllung. Sie gewann erstmals ein Match bei einer WTA-Veranstaltung, dann folgten zwei weitere Erfolge und der kaum für möglich gehaltene Sprung unter die besten Vier. "Ich versuche, bei mir zu bleiben, und mich positiv motivieren", betonte die Spielerin.

Gewonnen hat das Turnier am Rothenbaum bei den deutschen Frauen bislang nur Steffi Graf (1990-1992). Zuletzt stand Andrea Petkovic vor zwei Jahren im Finale, scheiterte allerdings an der Rumänin Elena-Gabriele Ruse. "Ich versuche, mich weiterhin auf meine Matches zu konzentrieren und mein Bestes zu geben", sagte Akugue.

Ergebnisse Frauen Statistik Profil Akugue