Sandra Reichel hat ein positives Fazit der ersten Tennis-Doppelveranstaltung am Hamburger Rothenbaum seit 44 Jahren gezogen. "Es war die richtige Entscheidung, hier mit Damen und Herren in einer Woche in einem Turnier anzutreten", sagte die Turnierdirektorin am Sonntag vor dem abschließenden Herren-Finale.