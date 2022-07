Tipps von Petkovic für Hitze: An Australiern orientieren

Tennis Tipps von Petkovic für Hitze: An Australiern orientieren

Am Mittwoch wird es richtig heiß auf den Tribünen beim Tennis-Turnier in Hamburg. Für den Umgang mit den hohen Temperaturen hat Andrea Petkovic einige Ratschläge. Besonders wichtig ist für sie bereits die Vorbereitung.

Tennisspielerin Andrea Petkovic hat aus eigener Erfahrung einige Ratschläge an die Besucher des Tennis-Turniers am Rothenbaum für den Umgang mit der Hitze. "Ich habe immer die Australier ausgefragt, wenn ich dort war", berichtete die 34-Jährige nach ihrem Einzug ins Viertelfinale bei der Sandplatzveranstaltung. Für das Publikum sei es wichtig, nicht "das kürzeste Kleidchen" zu tragen. "Die Australier ziehen sich von oben bis unten mit leichten, weißen Materialien an und bedecken die ganze Haut."