Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev könnte sich wie Basketball-Weltmeister Dennis Schröder sehr gut vorstellen, bei den Sommerspielen im kommenden Jahr in Paris die deutsche Fahne zu tragen. "Vor allem auch wegen Tokio ist Paris ein Riesenziel für mich. Dort möglicherweise der Fahnenträger zu sein, das wäre etwas Besonderes", sagte der 26 Jahre alte Hamburger im Eurosport-Interview (Montag). "In Paris dabei zu sein, wieder um Gold mitzuspielen, das ist ein großer Traum, der hoffentlich für mich in Erfüllung geht."